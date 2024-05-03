«IZ»: около 50 лошадей погибли от голода на конном заводе в Ставрополье

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Комментарии
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Иван Иванов
И это в стране где собрали рекордный урожай зерновых,где страна весь мир зерном кормит,да не верю.Скорее всего директор конезавода разворовал весь бюджет а коней кормить нечем.Спишут все на ящур,знакомая ситуация.И когда же вам по рукам то дадут?Как чиновник так вор,ни стыда ни совести.Война идёт не на жизнь а на смерть,а мы все воруем,подставляем главу государства.
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