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На территории Тольяттинского завода произошел пожар

На территории Тольяттинского завода произошел пожар

На тольяттинском предприятии произошел крупный пожар, который начался ночью. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, пожар возник на открытой установке по очистке углекислого газа и быстро распространился на площади около 200 кв.

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