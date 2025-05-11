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  • Надежда Петракова (не хочу)
    11лет-мало! 😈Но, Бог даст, с ними разберуться на зоне☝️Сбив на машине, а...
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  • Андрей
    11 лет за такое, считай, простили тварей.Сбив на машине, а...

Двуликий Янус - Дональд Трамп

Двуликий Янус - Дональд Трамп

"Наступает большая неделя": Трамп выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта"Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная «кровавая баня», как мы надеемся, подойдет к концу.

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Андрей
анус ,а не Янус
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