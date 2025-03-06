В Раде заявили о возможности подписания перемирия с Россией в ближайшее время

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил в эфире своего YouTube-канала, что Владимир Зеленский в ближайшее время может поехать в США для подписания перемирия.
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