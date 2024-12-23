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"Известия": в России предложили обязать маркетплейсы не продавать контрафакт

"Известия": в России предложили обязать маркетплейсы не продавать контрафакт

Российские производители различных товаров и профильные ассоциации обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением обязать отечественные маркетплейсы снимать с продажи контрафактную продукцию по просьбе правообладателя, пишет газета "Известия".

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