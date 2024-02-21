NYT: при отступлении из Авдеевки пропали и попали в плен около тысячи бойцов ВСУ

ФОТО: Издание ссылается на свидетельства украинских военных. Западные СМИ сообщают о том, что в ходе отступления из зоны боевых действий в Авдеевке без вести пропали или были пленены до тысячи украинских военных.
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