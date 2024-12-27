Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, утверждает, что Зеленский предлагал Александру Вучичу 500 миллионов из российских активов за отказ Сербии от приема украинских беженцев.
Зеленский предложил Вучичу €500 млн за отказ от украинских беженцев
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Сергей Карабухин
!!!...за отказ от российского газа.....................................!
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17 час.
СК
Сергей Карабухин
Наркомания — это тяжелая прогрессирующая болезнь, вызванная употреблением наркотических веществ...Наркомания — состояние, характеризующееся патологическим влечением к употреблению наркотических веществ, сопровождающееся психическими, а иногда и соматическими расстройствами… Наркомания пагубно влияет на все сферы человеческой жизни. Страдает психическое и физическое здоровье, прогрессирует умственная и социальная деградация, нарушается система жизненных ценностей. Наркотики могут изменить характер и личность человека, сделав его безответственным, умственно отсталым и абсолютно неуправляемым .....................................................................................................
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16 час.
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