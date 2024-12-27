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Зеленский предложил Вучичу €500 млн за отказ от украинских беженцев

Зеленский предложил Вучичу €500 млн за отказ от украинских беженцев

Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, утверждает, что Зеленский предлагал Александру Вучичу 500 миллионов из российских активов за отказ Сербии от приема украинских беженцев.

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Комментарии
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Сергей Карабухин
!!!...за отказ от российского газа.....................................!
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17 час.
СК
Сергей Карабухин
Наркомания — это тяжелая прогрессирующая болезнь, вызванная употреблением наркотических веществ...Наркомания — состояние, характеризующееся патологическим влечением к употреблению наркотических веществ, сопровождающееся психическими, а иногда и соматическими расстройствами… Наркомания пагубно влияет на все сферы человеческой жизни. Страдает психическое и физическое здоровье, прогрессирует умственная и социальная деградация, нарушается система жизненных ценностей. Наркотики могут изменить характер и личность человека, сделав его безответственным, умственно отсталым и абсолютно неуправляемым .....................................................................................................
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16 час.

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