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«Известия»: няня на полный день в Москве получает в среднем 160–200 тыс. рублей

«Известия»: няня на полный день в Москве получает в среднем 160–200 тыс. рублей

Постоянную няню в Москве обычно нанимают семьи с совокупным доходом от 800 тыс. до 1 млн рублей в месяц, рассказала основательница агентства «ТРЕПЕТНО» Ольга Емец, сообщает газета «Известия» .

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