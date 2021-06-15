TeleTrade

TeleTrade

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Свежие комментарии

  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х месячных гособлигаций  В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-х летних гособлигацийВ 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продажеВ 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х месячных гособлигаций  В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-х летних гособлигацийВ 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 30-ти летних гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 52-х недельных гособлигаций В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневных гособлигацийВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за первый квартал В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 20-ти летних гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .

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