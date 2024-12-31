В Муроме УК не убрали снег и наледь во дворах

Во Владимирской области УК не убрали снег и наледь во дворах. Руководителям указанных организаций внесены представления, виновные лица вызваны в городскую прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях.
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