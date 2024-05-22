В России планируют запустить жилищные вклады

В Госдуме сообщили сроки запуска жилищных вкладов в России. Это произойдёт в 2025 году. По словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, есть положительный отзыв на законопроект, а нижняя палата парламента одобрила его в первом чтении.