Голодные медведи разгромили жилой дом на Сахалине

На Сахалине целое семейство голодных медведей совершило налет на жилой дом. Как сообщают местные СМИ, звери так и не нашли, чем можно было бы поживиться в дачном доме, и в итоге устроили в нем - не исключено, что из досады - самый настоящий погром.