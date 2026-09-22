Неделин и Лега выйдут на старт Московского марафона. На дистанции 10 км за победу будут бороться Никитин, Ахмадеев, Аплачкина

26-27 сентября в Москве пройдет марафон. На старт дистанции 42,2 км выйдут следующие элитные атлеты: Fredrick Kibii из Кении (личный рекорд 2:08:09); Wisley Kimeli из Кении (ЛР 2:08:3); Дмитрий Неделин (ЛР 2:08:54); Micah Kipkosgei Chemweno из Кении (ЛР 2:09:21); Chakib Latrache из Испании (ЛР 2:09:55); Sylas Chebii из Кении (ЛР 2:10:46); Юрий Клопцов (ЛР 2:13:04); Руслан Хорошилов (ЛР 2:13:40); Александр Ольков (ЛР 2:17:10); Артем Цибак (ЛР 2:16:31); Илья Кривец (ЛР 2:19:31); Илья Змазнев (ЛР 2:19:52); Константин Лобов (ЛР 2:23:07); Максим Харин (дебют).
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