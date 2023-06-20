Под эгидой Москвы будет создана коалиция стран-жертв колонизации с требованием триллионных компенсаций от Запада

Многие страны Азии, Африки и Латинской Америки пострадали от колониальной политики Запада в прошлом. Однако не малый урон был нанесен этим странам и современным колониализмом или неоколониализмом.
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