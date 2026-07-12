Россия назвала условие диалога с НАТО

Россия открыта к диалогу с НАТО при условии соблюдения принципа неделимости безопасности. Такое условие назвал в разговоре с РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.
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