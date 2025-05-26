Bild: Германия начала переброску военных к границе России

В районе Сувалкского коридора на границе Польши и Литвы (одновременно разделяющем Белоруссию и Калининградскую область) отмечается усиленное присутствие военных после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по России.
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