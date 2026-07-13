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Ростех

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«Октава ДМ» представила комплект микрофонов для записи ударной установки

«Октава ДМ» представила комплект микрофонов для записи ударной установки

Фото: «Октава ДМ» Российский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» (технологический партнер Госкорпорации Ростех) представил новый комплект микрофонов, предназначенный для озвучивания и записи ударной установки.

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