«Октава ДМ» представила комплект микрофонов для записи ударной установки

Фото: «Октава ДМ» Российский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» (технологический партнер Госкорпорации Ростех) представил новый комплект микрофонов, предназначенный для озвучивания и записи ударной установки.
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