Воронежский производитель телевизоров выплатит штраф в 5 млн по решению суда

Как установил суд, ООО «Синоквант» не исполнило заключенные с 2020 по 2024 год инвестиционные соглашения между министерством экономразвития Воронежской области и АО «Воронежская индустриальная корпорация» (управляющая компания ОЭЗ «Центр»).
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