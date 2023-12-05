Недостаточно образованы: МИД Финляндии запустил онлайн-курс с указанием способов обхода санкций

Власти Суоми считают, что не все правильно поняли ограничение контактов с Россией.МИД Финляндии запустил для жителей Евросоюза онлайн-курс, в котором рассказывает, как правильно соблюдать санкции против России.
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