Трамп в ярости. Попытки помешать БРИКС вредят только самим США

Чем угрозы Трампа не оспаривать мировое господство доллара чреваты для будущего БРИКС и его стран-участниц? После октябрьской поездки в Вашингтон министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял (Piyush Goyal) с радостью поделился в соцсетях фотографиями переговоров с коллегами из администрации Байдена Джиной Раймондо (Gina Raimondo) и Кэтрин Тай (Katherine Tai).