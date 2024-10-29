В России расширился ассортимент алюминиевых пигментных паст для лакокрасочной промышленности

МОСКВА, 29 октября, ФедералПресс. Российская промышленность расширяет ассортимент пигментных паст для лакокрасочной промышленности – одна из крупнейших в РФ компаний цветной металлургии выводит на рынок новую пасту и рассматривает возможность увеличения мощностей.
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