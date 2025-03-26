Петербургские депутаты меняют устав ради полуденного выстрела

Петербургский устав решили изменить из-за реставрации на Нарышкином бастионе. По традиции, там проходит полуденный выстрел, но депутаты Заксобрания в первом чтении утвердили изменения о том, что сигнал может быть подан с любой точки Петропавловской крепости.