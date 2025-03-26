Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 896 подписчиков

Петербургские депутаты меняют устав ради полуденного выстрела

Петербургские депутаты меняют устав ради полуденного выстрела

Петербургский устав решили изменить из-за реставрации на Нарышкином бастионе. По традиции, там проходит полуденный выстрел, но депутаты Заксобрания в первом чтении утвердили изменения о том, что сигнал может быть подан с любой точки Петропавловской крепости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх