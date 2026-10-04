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Царьград

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Снег в Магнитогорске накрыл цветущие розы 4 октября

Снег в Магнитогорске накрыл цветущие розы 4 октября

В ночь на 4 октября в Магнитогорске похолодало, и утром трава и цветы в городе оказались припорошены снегом, а розы покрылись снежным слоем.

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