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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В основную сетку US Open попали 11 россиян

Стали известны заявочные листы US Open, который пройдет с 30 августа по 13 сентября. В мужской сетке заявлены все игроки топ-101, включая действующего чемпиона Карлоса Алькараса , ранее пропустившего «Ролан Гаррос» и « Уимблдон ».

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