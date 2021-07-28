Депутат Журова рассказала об участвовавших в Олимпиаде для геев российских спортсменах

ХОЛЛИВИЗОРПолитикаДепутат Журова рассказала об участвовавших в Олимпиаде для геев российских спортсменах Фото: скриншот YouTube-канал Alicia Miño Она подчеркнула, что команда от нашей страны не была представлена официально.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьfr SmolХм. Ограничение по какому либо из признаков считается дискриминацией. Существование Паралимпиады возможно только в следствии признания ущербности её участников, в следствии которого они не могут соревноваться на равных с нормальными спортсменами. Получается что Гейолимпиада может существовать в демократическом обществе только при признании ущербности геев. Но ведь этот посыл противоречит западной установке нормальности геев!!!! Страшная вещь логика. :)Георгий СтиопичЭто же разновидность рекламы пидорастии, которая запрещена законом.ВАРЯГ РУСНемного ли развелось этих "обездоленных"? Запрещено значит запрещено.Владимир ЛенерУжОс какой! Статью вернуть и - всех "олимпийцев" прямо по этапу!Комментировать
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