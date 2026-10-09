Украинцы захватили квартиру депутата Госдумы в Испании

Квартиру на берегу Средиземного моря в Испании, которая принадлежит депутату Госдумы Константину Затулину, уже несколько лет незаконно занимают украинские мигранты.
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затуло хитрый член госдумы это его уголок спасения если ему придется спасаться от мигрантов которых он наплодил в России тысячами И которые прибыли в Россию на замещение РОССИЯН
На кой хрен Затулину понадобилось свить гнездышко в Испании? Дурак или ...?