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Украинцы захватили квартиру депутата Госдумы в Испании

Украинцы захватили квартиру депутата Госдумы в Испании

Квартиру на берегу Средиземного моря в Испании, которая принадлежит депутату Госдумы Константину Затулину, уже несколько лет незаконно занимают украинские мигранты.

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Alexandra Gorskaya

затуло хитрый член госдумы это его уголок спасения если ему придется спасаться от мигрантов которых он наплодил в России тысячами И которые прибыли в Россию на замещение РОССИЯН