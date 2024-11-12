В Абхазии оппозиционеры перекрыли республиканскую трассу и два моста

Автотрассу республиканского значения и два моста перекрыли представители оппозиции в Абхазии. Об этом 12 ноября сообщили представители силовых ведомств республики на экстренном заседании Совета безопасности под руководством президента Аслана Бжании, передаёт Telegram-канал «Апсныпресс».
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