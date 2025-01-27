На любителей ревущих моторов и громкой музыки на дорогах московские власти готовят специальные шумовые камеры

Власти Москвы готовятся к внедрению дорожных камер, замеряющих уровень шума проезжающего транспорта. Комплекс "Эфир", измеряющий уровень шума с видеофиксацией проезда транспортного средства, прошел сертификацию.
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