Компания с офшорной структурой Вадима Мошковича может стать второй после прецедента с известным автодилером

Президент страны передал во временное управление Росимущества акции одного из крупнейших российских автодилеров - компании "Рольф" - после скандала, связанного с выводом этой компанией из страны в офшоры 4 млрд руб юрисдикции.
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