Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин: Цели брать Харьков нет, а от ВСУ требуют выбить русских из Волчанска к саммиту НАТО любой ценой

Путин: Цели брать Харьков нет, а от ВСУ требуют выбить русских из Волчанска к саммиту НАТО любой ценой

Президент Владимир Путин подтвердил ранее публиковавшуюся военкорами информацию о том, что ВСУ поставлена задача, не считаясь с потерями, выбить российскую армию из Волчанска к границе накануне июльского саммита НАТО.

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