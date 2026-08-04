Эксперт по технологиям Мясоедов предупредил о рисках открытых профилей в соцсетях

В МВД России предупреждают о возможных опасностях публикации личной информации в социальных сетях. Жителям страны советуют не размещать адрес, место работы или учебы, а также сведения о родных и близких, чтобы не стать жертвой злоумышленников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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