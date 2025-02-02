Renault представила концепт электромобиля, который установит новый мировой рекорд

Концепт электромобиля Renault Filante Record 2025 / © Renault Group Новый электромобиль Renault длиной более пяти метров весит меньше тонны, так как в его конструкции использовали карбон и алюминиевые сплавы.
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