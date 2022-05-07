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Этот антивозрастной метод заставляет клетки кожи человека быть на 30 лет моложе, утверждают ученые

Этот антивозрастной метод заставляет клетки кожи человека быть на 30 лет моложе, утверждают ученые

Синья Яманака получил Нобелевскую премию в 2012 году за открытие его одноименных "факторов Яманаки", которые могут возвращать клетки в их эмбриональное состояние.

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