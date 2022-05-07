Этот антивозрастной метод заставляет клетки кожи человека быть на 30 лет моложе, утверждают ученые

Синья Яманака получил Нобелевскую премию в 2012 году за открытие его одноименных "факторов Яманаки", которые могут возвращать клетки в их эмбриональное состояние.
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