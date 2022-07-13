ВСУ использовали боеприпасы к РСЗО HIMARS для удара по Луганску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для удара по Луганску боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS дальностью стрельбы от 140 км до 300 км, рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для удара по Луганску боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS дальностью стрельбы от 140 км до 300 км, рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
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