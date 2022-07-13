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ВСУ использовали боеприпасы к РСЗО HIMARS для удара по Луганску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для удара по Луганску боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS дальностью стрельбы от 140 км до 300 км, рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

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