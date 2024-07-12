Страна и люди
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Страна и люди

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Бразилия направит Путину приглашение на саммит G20

Бразилия направит Путину приглашение на саммит G20

Бразилия в ближайшие недели пригласит страны-участники на ноябрьский саммит «Большой двадцатки». Письма будут направлены главам государств, в том числе пригласительное отправят президенту России Владимиру Путину, заявил руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу, передает РИА Новости.

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