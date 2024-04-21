«Позитивность не помешает». Нико Росберг дал совет Норрису

«Позитивность не помешает». Нико Росберг дал совет НоррисуMcLarenЧемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг посоветовал Ландо Норрису, который финишировал вторым на Гран При Китая, оптимистичнее оценивать собственный пилотаж.