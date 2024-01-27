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Регион 29

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Молодежь Поморья активно включается в процесс наблюдения за избирательной кампанией

В рамках регионального Года молодежи проходит форумная кампания «Мечтай. Думай. Побеждай!». Одной из ее задач является активное вовлечение молодежи в избирательный процесс, в том числе и в качестве общественных наблюдателей на предстоящих выборах Президента РФ.

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