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Закон, порядок, государство

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Штурмовые подразделения Ивановских десантников отрабатывают действия по захвату и зачистке опорного пункта на специальной психологической полосе

Штурмовые подразделения Ивановских десантников отрабатывают действия по захвату и зачистке опорного пункта на специальной психологической полосе

Психологической полоса максимально имитирует боевую обстановку с воздействием на личный состав артиллерии, FPV-дронов и других огневых средств противника, что позволяет личному составу прочувствовать обстановку, приближенную к реальному бою.

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