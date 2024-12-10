Как расцветет Россия и замерзнет Европа после остановки Гольфстрима?

Всем известно, что течение Гольфстрим, являющееся частью Атлантической системы океанических течений, оказывает значительное влияние на климат Европы, создавая уникальные метеорологические условия, которые заметно контрастируют с климатом России и других стран, расположенных в схожих широтах.