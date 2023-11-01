Под Красноярском у экс-чиновника по градостроительству прошли обыски

Против бывшего руководителя управления по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации Березовского района возбудили уголовное дело за превышение полномочий, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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