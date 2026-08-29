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«Вынуждает реагировать»: посол по особым поручениям МИД РФ — о «совместных ядерных миссиях» НАТО и стратдиалоге с США

«Вынуждает реагировать»: посол по особым поручениям МИД РФ — о «совместных ядерных миссиях» НАТО и стратдиалоге с США

Возобновление диалога с Вашингтоном в стратегической сфере возможно, однако перспективы выхода на взаимоприемлемые договорённости пока не выглядят многообещающими.

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