Дочь Заворотнюк объявила радостную новость — будет идеальной женой

Звездная наследница взяла все в свои руки. Анна Заворотнюк Социальные сетиДочь актрисы Анастасии Заворотнюк до сих пор гостит на родине и пока не спешит возвращаться в солнечный Дубай, где она теперь живет вместе с возлюбленным.