В Москве покончил с собой полковник МВД, отвечавший за борьбу с коррупцией

В одном из зданий главка МВД нашли тело Евгения ГоловатогоСегодня утром в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупции МВД России было обнаружено тело заместителя начальника управления "П" Евгения Головатого.
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