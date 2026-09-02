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Непал потребовал компенсаций сразу от США, Китая и Индии

Непал потребовал компенсаций сразу от США, Китая и Индии

Непал потребовал от крупнейших эмитентов парниковых газов, включая Индию, США и Китай, климатических компенсаций за масштабное наводнение, заявил министр иностранных дел страны Шишер Кханал в интервью, опубликованном 2 сентября The Kathmandu Post.

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