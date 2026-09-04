Где заправить бензин АИ-95 за 100 рублей литр в Крыму 4 сентября: адреса АЗС

Сегодня, 4 сентября с 08:00 до 10:00, бензин АИ-95 по 100 рублей за литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: Симферополь ул.
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