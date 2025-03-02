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Чичваркин: Недовольство Зеленским украинским работягам внушает Путин

Чичваркин: Недовольство Зеленским украинским работягам внушает Путин

Политнавигатор Массовое недовольство просроченным президентом Владимиром Зеленским на Украине якобы разгоняют российские спецслужбы, чтобы сделать его более договороспособным.

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Комментарии
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АМ
Алевтина Малышева
Зелю ни кто и не что не спасет, за такое количество народу которое погибло за этого жадного и продажного еврея,гореть ему в аду.Чтоб сдох в страшных муках сука еврейская.
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14 час.
св
спивак виктор
он считает граждан куивщины дегенератами,они что как 3 мартышки?не вижу не слышу и сказать не могу! по себе судит, кретин!
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12 час.
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