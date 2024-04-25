Җылытамы? https://tatar-inform.tatar/news/tatarstanda-21-graduska-kadar-yly-buluy-ham-toman-kotela-5886719.
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Җылытамы? https://tatar-inform.tatar/news/tatarstanda-21-graduska-kadar-yly-buluy-ham-toman-kotela-5886719.