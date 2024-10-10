Трампа заподозрили в нарушении закона из-за якобы звонка Путину

Кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа могут обвинить в нарушении закона из-за якобы звонка российскому лидеру Владимиру Путину о котором написано в книге журналиста-расследователя Боба Вудворда.
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