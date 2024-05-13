Парковку на улицах Белинского и Горького запретили с 13 мая

Парковку на улицах Белинского и Горького в Нижнем Новгороде запретили с 13 мая, сообщает ЦОДД. Запрет на остановку и стоянку распространяется на участок Белинского от Новой до Ковалихинской и часть улицы Горького от Ковалихинской до Сенной.
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