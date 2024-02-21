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Неочевидные симптомы рака щитовидной железы назвали эндокринологи

Неочевидные симптомы рака щитовидной железы назвали эндокринологи

На первых этапах распознать онкологию сложно.Так как на первых этапах распознать онкологию сложно, эндокринологи предлагают использовать неочевидные симптомы, некоторые из них подходят для определения рака щитовидной железы.

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