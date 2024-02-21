Неочевидные симптомы рака щитовидной железы назвали эндокринологи

На первых этапах распознать онкологию сложно.Так как на первых этапах распознать онкологию сложно, эндокринологи предлагают использовать неочевидные симптомы, некоторые из них подходят для определения рака щитовидной железы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии